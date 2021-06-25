Dolar ve euro haftanın son işlem gününe sakin başladı

Haftanın son işlem gününde ise kurlar dünkü kapanış seviyelerinde. Dolar/TL 8,70; euro/TL ise 10,40 civarında değerleniyor.

Yurt içinde yabancı ziyaretçi sayıları, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Tüketici Güveni takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Gaziantep İş Dünyası ile buluşması sırasında yapacağı açıklamalar da izlenecek.

Dün 8,65'lerdeki yatay seyrini piyasaların kapanışına doğru yukarı çeviren dolar/TL, 8,70'in hemen üzerinde günü tamamlamıştı. Haftanın son işlem gününde ise kurlar dünkü kapanış seviyelerinde. Dolar/TL 8,70; euro/TL ise 10,40 civarında değerleniyor.

Dolar, yatırımcılar enflasyona dair bir gösterge olan ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisini beklerken son ayların en yüksek seviyelerine yakın. Dolar endeksi geçen hafta gördüğü 92.408'in altında 91.833 seviyesinde yatay seyretti ancak Mayıs'ta gördüğü 90'ın altı seviyelerin üzerinde işlem görüyor.

ABD Doları, küresel piyasalarda kazanımlarını korudu

Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha sonra yakın zamanda faiz artırımı yapılmayacağına dair açıklamaları tahvil ve hisse piyasalarını yatıştırdı ancak dolar kazanımlarını korudu. İşlemciler yine de enflasyon, beklentilerden daha fazla artarsa faiz artırımına gidileceğinden

endişe duyuyorlar. Sterlin, İngitere Merkez Bankası (BoE) yetkililerinin faiz oranlarında artışa dair ipucu vermemesinin ardından geriledi. Sterlin, Fed'in açıklamalarının ardından gördüğü düşük seviyelerden toparlanmaya başlamıştı ancak BoE'nin faiz artırımına dair herhangi bir ipucu vermemesiyle ve para politikasında erken sıkılaşmaya dair uyarmasıyla yüzde 0.3 düştü.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Gaziantep İş Dünyası ile bir araya gelecek. (10.00)

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mayıs ayı için yabancı ziyaretçi sayılarını duyuracak (11.00).

ABD'de kişisel gelir ve harcamalar (15.30), Michigan Tüketici Güven Endeksi (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri izlenecek.