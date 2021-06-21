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Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı

Döviz kurlarında geçen hafta yaşanan yükselişler yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Dolar/TL, 8,71-8,72 seviyelerine gelirken euro/TL 10,41 dolarlarında.
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı

Yurt içinde önemli bir verinin öne çıkmadığı haftanın ilk işlem gününde, yurt dışında Merkez Bankaları başkanlarının yapacağı açıklamalar izlenecek.

Geçen haftanın tamamında yükselen dolar/TL, adım adım tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşıyor. Üst üste 6. gününde de yükselen dolar/TL, bu sabah 8,77-8,78 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL 10,41'in üzerinde işlem  görüyor.

ABD DOLARI GÜÇLENİYOR

Dolar Fed'in geçen hafta sürpriz bir şekilde faizleri yükselteceğini ve tahvil alım programını beklenenden daha önce sonlandıracağı sinyalini vermesinin ardından benzer para birimleri karşısında son ayların zirvesine yakın seyretti. Dolar endeksi geçen hafta yüzde 2'ye yakın yükselerek Mart 2020'den bu yana en yüksek haftalık artışını kaydettikten sonra bugün 92.232 seviyesinde. Euro, cuma günü 1.1847 dolar ile son 2.5 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra 1.1872 dolar seviyesinden işlem gördü.

GEÇEN HAFTA PİYASALARDA NELER OLMUŞTU, FED HANGİ KARARLARI ALMIŞTI?

Döviz kurlarında dalgalanmaya yol açan gelişme Fed'in Çarşamba günü para politikasındaki kapsamlı değişikliklerin beklenenden daha erken gerçekleşebileceğinin sinyalini vermesi olurken, Fed yayımlanan tahminlere göre ilk faiz artırım tarihini 2024'ten 2023'e çekti. 18 politika yapıcıdan 13'ü 2023'te faizlerde "artış", 11'i 2023'te iki tane 25 baz puanlık faiz artışı öngördü.

Fed kararı riskli varlık fiyatlarını düşürürken, güvenli liman para birimlerinden yen gücünü korudu. Yen dolar karşısında Perşembe günü gördüğü son 2.5 ayın en düşük seviyesi olan 110.825 seviyesinden 110.185 yen seviyesine yükseldi.

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