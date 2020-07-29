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Dolar ve Euro yükseliş eğiliminde

Dolar yeni güne 6.93 liradan başlarken, Euro 8.15 civarında seyrediyor
Dolar ve Euro yükseliş eğiliminde

Dün güne 6.88 civarında başlayan dolar/TL, öğleden sonra 6.96'yı aşmasının ardından günü 6.93'ten kapattı. Euro da benzer bir şekilde önce 8.07 liradan 8.18'e çıktı ardından günü 8.13'ten kapattı.

Dolar çarşamba gününe de 6.93 liradan başlarken, Euro 8.15 civarında seyrediyor.

Piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı beklenecek. Bunun yanında ABD-Çin gerginliği ve koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri piyasaları etkilemeye devam ediyor.

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