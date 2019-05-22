  • BIST 84.589
  • Altın 250,237
  • Dolar 6,0991
  • Euro 6,8124
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar 6.07 - 6.08 bandında, euro ise 6.77 – 6.78 aralığında işlem görüyor.
Dolar ve Euro'da son durum

Dövizler güne, Salı gününün kapanış değerlerine göre en az yüzde 0.3 arttı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 6.0463 lira ve en yüksek 6.0766 lirayı gördükten sonra, 6.07 - 6.08 lira aralığında,
- euro en düşük 6.7455 lira ve en yüksek 6.7817 lirayı gördükten sonra, 6.77 – 6.78 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.6855 lira ve en yüksek 7.7210 lirayı gördükten sonra 7.71 – 7.72 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bir süredir güçlü destek bölgesinde bulunan ancak mevcut riskler nedeniyle bu bölgeden uzaklaşma çabalarının başarısız olduğu BIST-100’de dün TCMB sonrası satış baskısı artış kaydetti. Dünkü kapanışın 85 bin 450 desteğinin de altında gerçekleşmesi zayıf teknik görünümü teyit eder nitelikte. Endekste satışların devamında geçen yılın Ağustos ayında test edilen en düşük seviye olan 84 bin 650 seviyesi destek olarak önem taşımaktadır. Bu seviyenin kırılması durumunda kısa vadede 82 bin – 80 bin bandının gündeme geldiği izlenebilir. Tepki alımlarında ise 86 bin – 87 bin 500 ve 88 bin 500 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Gündemdeki risk başlıklarında bir iyileşme olmadan ve 88 bin 500 seviyesi geçilmeden yükselişlere karşı temkinli yaklaşımımızı koruyoruz.”

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İhracatta Ricardo modeli21 Mayıs 2019 Salı 15:03
  • OECD'den Türkiye'ye kötü haber21 Mayıs 2019 Salı 13:43
  • Tüketici güven endeksi Mayıs’ta yüzde 13 düşüşle 55.3'e geriledi21 Mayıs 2019 Salı 11:30
  • Merkez Bankasından SWAP hamlesi21 Mayıs 2019 Salı 11:29
  • TCMB'dan swap hamlesi: Dolar ve Euro’nun karara ilk tepkisi21 Mayıs 2019 Salı 10:56
  • Gram altın 247 lira seviyelerinde21 Mayıs 2019 Salı 10:10
  • Hasat başladı fiyatlar düştü ama raflar aynı21 Mayıs 2019 Salı 07:28
  • BİST100 yüzde 0.03 düştü, dolar 6.00 lirada21 Mayıs 2019 Salı 06:08
  • IMF Başkanı'ndan ticaret savaşları uyarısı20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:49
  • İş bulamayan gençlerin hayalinde yurtdışı var20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti