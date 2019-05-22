Dolar ve Euro'da son durum

Dolar 6.07 - 6.08 bandında, euro ise 6.77 – 6.78 aralığında işlem görüyor.

Dövizler güne, Salı gününün kapanış değerlerine göre en az yüzde 0.3 arttı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 6.0463 lira ve en yüksek 6.0766 lirayı gördükten sonra, 6.07 - 6.08 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7455 lira ve en yüksek 6.7817 lirayı gördükten sonra, 6.77 – 6.78 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6855 lira ve en yüksek 7.7210 lirayı gördükten sonra 7.71 – 7.72 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bir süredir güçlü destek bölgesinde bulunan ancak mevcut riskler nedeniyle bu bölgeden uzaklaşma çabalarının başarısız olduğu BIST-100’de dün TCMB sonrası satış baskısı artış kaydetti. Dünkü kapanışın 85 bin 450 desteğinin de altında gerçekleşmesi zayıf teknik görünümü teyit eder nitelikte. Endekste satışların devamında geçen yılın Ağustos ayında test edilen en düşük seviye olan 84 bin 650 seviyesi destek olarak önem taşımaktadır. Bu seviyenin kırılması durumunda kısa vadede 82 bin – 80 bin bandının gündeme geldiği izlenebilir. Tepki alımlarında ise 86 bin – 87 bin 500 ve 88 bin 500 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Gündemdeki risk başlıklarında bir iyileşme olmadan ve 88 bin 500 seviyesi geçilmeden yükselişlere karşı temkinli yaklaşımımızı koruyoruz.”