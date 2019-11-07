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Dolar ve Euro'da son durum

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret anlaşmasının imzalanmasının ertelenmesi sonucu artan endişelere bağlı olarak euro, yen gibi sert paralar karşısında hafif gerileyen dolar, erken işlemlerde 5.74 - 5.75 lira aralığında hareket ediyor.
Dolar ve Euro'da son durum

Çarşamba gününe 0.15 artışla 100 bin 672 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 100 bin 368 puanı ve en yüksek 101 bin 599 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.62 artışla 101 bin 143 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi Çarşamba günü, en düşük 138 bin 997 puanı ve en yüksek 141 bin 616 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 0.95 artışla 140 bin 850 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.97 artışla 12.93 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 0.65 düşerek 12.28 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerde,

- dolar en düşük 5.7388 lira ve en yüksek 5.7642 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3565 lira ve en yüksek 6.3858 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3799 lira ve en yüksek 7.4126 lirayı gördükten sonra 7.38 – 7.39 lira aralığında işlem görüyor.

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