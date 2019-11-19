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Dolar ve Euro'da son durum

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına yönelik iyimserliğin yanında, Çin'in 2015 yılından bu yana ilk kez faiz indirmesinin, küresel risk iştahını desteklemesinin ardından, dövizler yeni güne hafif düşüşle başladı.
Dolar ve Euro'da son durum

Haftanın ilk gününe yüzde 0.50 artışla 105 bin 902 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) en düşük 105 bin 902 ve en yüksek 107 bin 222  puan ile yılın en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra, günü yüzde 1.39 artışla 106 bin 846 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 149 bin 136 puanı ve en yüksek 151 bin 343 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 1.88 artışla 150 bin 991 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek 12.41 seviyesinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.99 düşüşle 12.0 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.6938 lira ve en yüksek 5.7483 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2912 lira ve en yüksek 6.3904 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3667 lira ve en yüksek 7.4464 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında hareket ediyor.

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