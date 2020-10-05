Dolar ve Euro'da son durum

Dolar/TL yeni haftaya 7.7640'tan, Euro/TL ise 9.1082'den başladı

Dolar geçen cuma 7.73 ile 7.78 lira arasında dalgalı bir seyir izlemiş haftayı 7.76 liradan tamamlamıştı. Dolar/TL yeni haftaya da 7.7640'tan, Euro/TL ise 9.1082'den başladı.

ABD'de başkanlık seçimlerine 1 aydan az bir süre kalmasıyla zaten piyasalarda gözler dünyanın en büyük ekonomisine çevrilecekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla bu ülkeden gelecek haberler daha da etkili bir hale geldi.

Bugün yurtiçinde ise eylül ayı enflasyon verisi takip edilecek.