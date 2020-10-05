  • BIST 1.145
  • Altın 472,118
  • Dolar 7,7452
  • Euro 9,0814
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 12 °C
»

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar/TL yeni haftaya 7.7640'tan, Euro/TL ise 9.1082'den başladı
Dolar ve Euro'da son durum

Dolar geçen cuma 7.73 ile 7.78 lira arasında dalgalı bir seyir izlemiş haftayı 7.76 liradan tamamlamıştı. Dolar/TL yeni haftaya da 7.7640'tan, Euro/TL ise 9.1082'den başladı.

ABD'de başkanlık seçimlerine 1 aydan az bir süre kalmasıyla zaten piyasalarda gözler dünyanın en büyük ekonomisine çevrilecekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla bu ülkeden gelecek haberler daha da etkili bir hale geldi.

Bugün yurtiçinde ise eylül ayı enflasyon verisi takip edilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de son 5 yılda yaklaşık 7 milyon konut satıldı04 Ekim 2020 Pazar 11:40
  • Milyonerlerin 8 aylık mevduat artışı 450 milyar lirayı aştı04 Ekim 2020 Pazar 11:38
  • Emlak Katılım şubeleşmede hedef büyüttü04 Ekim 2020 Pazar 11:37
  • Otomotiv pazarının lideri Fiat oldu04 Ekim 2020 Pazar 11:36
  • Merkez Bankası 89 yaşında04 Ekim 2020 Pazar 09:23
  • Erdemli'de kivi, üreticisinin yüzünü güldürüyor03 Ekim 2020 Cumartesi 15:12
  • EPDK kararları03 Ekim 2020 Cumartesi 09:58
  • Sivas'ta ayçiçeğinin ekim alanı genişliyor02 Ekim 2020 Cuma 23:01
  • Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor02 Ekim 2020 Cuma 16:44
  • İhracat rakamları açıklandı02 Ekim 2020 Cuma 12:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti