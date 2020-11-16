Dolar ve Euro'da son durum

Dolar yeni haftaya 7.66, Euro ise 9.08 liradan başladı. Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına çevrilecek

Geçtiğimiz hafta dolar/TL yüzde 10'luk düşüşle 7.65'e geriledi. Bu düşüşte yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın mesajları etkili oldu. Bunun yanında ABD'de seçim belirsizliğinin sona ermesi ve koronavirüs aşısında gelinen nokta da dünya genelinde gelişmekte olan ülke varlıklarını destekledi.

Dolar yeni haftaya 7.66, Euro ise 9.08 liradan başladı.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENİYOR

Bu hafta ise tüm gözler perşembe günü toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda (PPK) olacak. Son verilen mesajlar ışığında PPK'dan güçlü bir faiz artırımı bekleniyor. Uluslararası finans kuruluşları son yayımladıkları raporlarda 450-500 baz puanlık bir faiz artırımı beklediklerini açıkladı.

Bunun yanında aşı konusunda önemli gelişmeler yaşansa da Avrupa, ABD ve Türkiye'de koronavirüs vakalarında artışlar görülmeye devam ediyor. Piyasalar geçen hafta yaşanan coşkuya rağmen salgınla ilgili tedirginliğini koruyor.