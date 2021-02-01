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Dolar yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

TCMB'nin enflasyonla mücadeleyi önceleyen sıkı para politikası ve TCMB Başkanı Ağbal'ın etkili iletişimiyle düşüşü ivme kazanan dolar kuru, 7,20'nin altına gerileyerek Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.
Dolar yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde benimsediği ortodoks politikalar ve artan kredibilitesi ile TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın iletişim kanalını etkili bir şekilde kullanması dolar kurundaki aşağı yönlü eğilimi güçlendirdi.

Geçen hafta, Ağbal tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Raporu sunumu öncesinde 7,43 seviyelerinde bulunan dolar/TL, sunumun ardından düşüşe geçerek haftayı 7,3179'dan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 7,1989 ile 7 Ağustos 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası saat 14.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 7,2020 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,1 azalışla 8,6960, sterlin/TL de yüzde 1,5 düşüşle 9,8750 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Ağbal'ın yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunu şeffaf, samimi ve bilgilendirici bulurken, enflasyonun kalıcı tek haneye düşürülmesi konusunda da güçlü bir iletişim politikası duruşu gösterildiğini söyledi.

TCMB'nin artan kredibilitesi ve Ağbal'a duyulan güvenin giderek güçlenmesiyle dolar kurunda düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade eden analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 6'ya yükseltmesinin de Türk lirası varlıklara ilginin artmasını sağladığını ifade etti.

Analistler, bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 54,4'le beklentilerin oldukça üzerine çıktığını da anımsatarak, imalat sanayisinde çarkların hızlanmasının, Türkiye ekonomisine olan güveni desteklediğini dile getirdi.

"Dolar/TL 7,30-7,35 bandının altında kaldıkça 6,85-7,15 geniş bandı potansiyel hedef bölge olacaktır"
AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, TCMB'nin sıkı para politikası duruşu ve Ağbal'ın, enflasyonda kalıcı düşüş gerçekleşene kadar mevcut politikaların korunacağı söyleminin, son enflasyon raporu sunumunda da altı çizilerek teyit edilmesiyle Türk lirasının değer kazanımının hızlandığını bildirdi.

Dolar endeksinin seyrine bağlı global bir dolarizasyon ortamı oluşmadıkça ve Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere çok önemli bir konjonktür değişimi olmadığı sürece dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürebileceğini kaydeden Paksoy değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Dolar/TL'de ara ara tepkiler gelse de TCMB'nin kazandığı kredibiliteye bağlı olarak oynaklığın azalmasıyla oluşan dengenin devamı ve geri çekilmenin bir miktar daha devam etmesi mümkün görünüyor. Teknik açıdan dolar/TL kısa ve orta vadede 200 günlük ortalamayı barındıran 7,30-7,35 bandının altında kaldıkça 6,85-7,15 geniş bandı potansiyel hedef bölge olacaktır. Farklı dinamiklerle gelebilecek tepkilerde, 7.35 üzerine taşmalarda ise, son dönemde denenen 7,45-7,60 bandı kritik direnç eşiği konumuna geldi."

Kaynak: Haber Kaynağı
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