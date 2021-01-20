Dolar yatay başladı

Dolar/TL hafta başından bu yana 7.45 - 7.50 arasındaki yatay seyrini sürdürüyor. Gözler yarın toplanacak TCMB PPK'ya çevrilirken dün Hazine 3.5 milyar dolar borçlandı, 5 yıl vadeli tahvilin faizi yüzde 4.90 oldu