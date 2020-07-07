  • BIST 119.030
  • Altın 393,324
  • Dolar 6,8568
  • Euro 7,7400
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
SON DAKİKAİçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs talimatı
»

Dolar yatay, euro hareketli

Dolar kuru uzun süredir sıkıştığı 6.85 - 6.86 bandındaki sınırlı harekete devam ederken Almanya'dan gelen olumlu rakamlarla dolar karşısında değerlenen euro, TL karşısında da yükseldi.
Dolar yatay, euro hareketli

Dolar kuru bir süredir devam eden yatay seyrini sürdürerek 6.85 bandında çok sınırlı dalgalanmayla işlem görüyor. Bir ara likidite sıkışıklığı nedeniyle 100 puanı aşan dolar endeksi de parasal gevşeme sonrası 96'lı seviyelere indi. Dolar, çoğu para birimine karşı pozisyonunu koruyor.

Öte yandan, euro cephesinde Almanya'dan gelen olumlu veriler sonrası yukarı yönlü hareket var. Dün gelen veri sonrası euro/dolar paritesi 1.13'lere çıkarken yükseliş TL tarafında da karşılık buldu.

Dolar/TL 6.85-6.86 bandında kalmaya devam ederken geçen hafta 7.65.7.70 arasında hareket eden euro/TL ise 7.78'e kadar çıktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran yumurta ihracatını durdurdu07 Temmuz 2020 Salı 08:55
  • Merkez Bankası: Haziran'da temel mal enflasyonu tüm alt gruplarda yükseldi06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:21
  • Emtia yatırımcısı ilk yarıda altınla kazandı, petrolle kaybetti06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:19
  • Eximbank’tan yabancı ihracat destek kuruluşuna ilk 'garanti'06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:54
  • Tapuda geçen ay her 3 satıştan biri web üzerinden yapıldı06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:26
  • Borsa haftaya yükselişle başladı06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:16
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:11
  • Borsa İstanbul'dan 6 yabancı kuruluşa 'açığa satış yasağı' tedbiri06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:57
  • Küresel piyasalarda bu hafta veri odaklı seyrin devamı bekleniyor06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:18
  • Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti