Dolar yeniden düşüşte

Dolar kuru dün daha bulaşıcı bir tür koronavirüsün ortaya çıkmasından kaynaklı ekonomide kapanma endişeleriyle tüm dünyada yükseldi.

İngiltere'nin birçok kısmının kapatılmasına neden olan yeni koronavirüs dalgasına yönelik endişelerle küresel piyasalarda belirgin bir riskten kaçış görülürken dün dolar/TL de sınırlı yükseldi.

Cuma günü gerilediği 20 Kasım'dan beri en düşük seviye olan 7.6095'ten yükselişe geçen dolar/TL dün 7.75'i test etse de kalıcı olmadı ve 7.70 altına geriledi.

Alman Sağlık Bakanlığı'nın bulunan aşının yeni tür üzerinde de etkili olacağını söylemesi ve ABD'de 900 milyar dolarlık teşvik paketinin geçmesiyle dolar endeksiyle birlikte dolar/TL de zayıfladı.

22 Aralık sabahı dolar 7.65 TL'den işlem görüyor. Ons altın 1880 dolar seviyesinde dengelenirken gram altın 463 TL'de. Gümüş fiyatlarındaki yükseliş ise sürüyor.