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Dolar yeniden yükseldi

Dün yapılan yeni açıklamalarla '10 büyükelçi' gerilimi düşerken dolar da 9.53 liraya kadar geriledi. Bu sabah dolar yeniden 9.60 liranın üzerine çıktı
Dolar yeniden yükseldi

Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle yükselişe geçen dolar, iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçiyle yaşanan gerilişmişn etkisiyle önceki gece 9.85 lirayı görerek rekor kırmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu büyükelçilerin istenmeyen insan olarak ilan edilmesi için talimat verdiğini duyurmuştu.

TANSİYON DÜŞTÜ
Dün ise büyükelçiler ülkelerinin Viyana Sözleşmesi'ne uyduğunu teyit eden açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarla tansiyonun düşmesiyle dolar da 9.53 liraya geriledi.

Dolar yeni güne ise 9.60 liradan başladı.

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