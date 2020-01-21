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Dolar yeniden yükselişte!

Bir süredir yatay seyir izleyen dolar/TL kuru yeniden yükselişe geçti. Peki, dolar/TL kuru güne nasıl başladı? Piyasanın ilk rakamlarına göre, dolar/TL kuru güne 5,92 lira seviyelerinde başladı.
Dolar yeniden yükselişte!

Haftanın ikinci gününde dolar yeniden tırmanışa geçti, peki dolar/TL kuru güne nasıl başladı? İstanbul serbest piyasada dolar 5,9260 liradan, avro 6,5770 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,9240 liradan alınan dolar, 5,9260 liradan satılıyor. 6,5750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5770 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9190 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5620 lira olmuştu.

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