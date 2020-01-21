Dolar yeniden yükselişte!

Bir süredir yatay seyir izleyen dolar/TL kuru yeniden yükselişe geçti. Peki, dolar/TL kuru güne nasıl başladı? Piyasanın ilk rakamlarına göre, dolar/TL kuru güne 5,92 lira seviyelerinde başladı.