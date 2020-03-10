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Dolar yeniden yükselişte!

Uzun süre yükseliş trendinde kalan daha sonra düşüşe geçen dolar, yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL kuru güne 6,13 lira seviyelerinde başladı, dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,11 lira olmuştu.
Dolar yeniden yükselişte!

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1370 liradan, avro 6,9590 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,1350 liradan alınan dolar, 6,1370 liradan satılıyor. 6,9570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9590 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1170 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9920 lira olmuştu.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dün 6,10-6,20 bandında dalgalanması sonrası 6,1448'den kapanış yapan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1510 seviyesinde işlem görüyor. 

Analistler, piyasalardaki panik havasının dağılması ile tepki alımlarının güçlenmesinin beklenebileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti. 

Bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nin büyüme verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500'ün destek, 107.200 ve 110.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,10-6,20 bandının izleneceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 

10.00 Türkiye, Aralık 2019 dönemi iş gücü istatistikleri

13.00 Avro Bölgesi, 2019 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

DOLARDA SON DURUM NE?

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,1370'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 düşüşle 6,7935'ten, sterlin/TL yüzde 0,7 azalışla 8,0020'den satılıyor.

Dolar endeksi, 0,6 yükselişle 95,9 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi, dün 1,1496 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün Asya piyasalarında düşüşe geçerek 1,1330 seviyelerinde dengelendi.

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