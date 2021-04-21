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Dolar yukarı yönlü başladı

Dolar kurunda Merkez Bankası'nın geçen hafta verdiği karar sonrası girilen 8.10 bandındaki yatay hareket sürüyor.
Dolar yukarı yönlü başladı

Dolar kurunda Merkez Bankası'nın geçen hafta verdiği karar sonrası girilen 8.10 bandındaki yatay hareket sürüyor. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, kabinede iki değişiklik yaşandı.

Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atanırken; yeni kurulan Çalışma Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık getirildi. Piyasalarda kabine revizyonunun devam edip etmeyeceği izleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan da dün akşam S-400 açıklaması geldi. Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı programda uluslararası ilişkilere dair önemli açıklamalar yaparken diğer S-400 siparişleri için de Rusya ile görüşüldüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, "Bu kadar parayı herhangi bir yerde tutmak için vermedik. İhtiyacımız var, çok para verdik biz. Böyle bir şey söz konusu değil ama 'Diğer ülkelerle aranı boz benim dediğimi yap' böyle bir şey olmaz. S-400'ün diğer siparişleri için müzakereler devam ediyor." şeklinde konuştu.

Dolar kuru bu gelişmelerle 21 Nisan sabahı hafif yukarı yönlü ve 8.12 seviyesinde. Gram altın fiyatı ise 465 TL'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor ve yukarı yönlü

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