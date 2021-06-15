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Dolar yukarı yönlü başladı

Dolar kuru dün yaşadığı düşüşün ardından bugün yeniden 8.45 üzerinde güne başlıyor.
Dolar yukarı yönlü başladı

Dolar kuru, tahvil faizlerindeki düşüş nedeniyle yaşanılan değer kaybı ve Erdoğan - Biden görüşmesine yönelik olumlu beklentilerle 8.30'u test etmişti ancak burada kalıcı olamadı.

8.31 seviyesinden gelen tepki alımlarıyla dolar tekrar 8.45 üzerine çıkarken piyasalarda bugün Erdoğan - Biden görüşmesinin yansımaları izlenecek.

15 Haziran sabahı dolar kuru 8.47 seviyesinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de ABD Başkanı Joe Biden ile ilk kez bir araya gelirken, Biden görüşmeyle ilgili "Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da basın toplantısında "ABD ile aramızda yeni döneme ilişkin güçlü bir irade gördük" şeklinde konuştu ABD Başkanı Biden'ın yoğunluğunu aştıktan sonra Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi.Yurt içi veri gündeminde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mayıs ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi verileri öne çıkıyor.

Yurt dışında ise ABD'den gelecek önemli verilerin dolar üzerindeki yansıması izleniyor. ABD'de bugün Perakende satışlar, üretici fiyatları ve New York Fed İmalat Endeksi, sanayi üretimi, işletme stokları, NAHB konut piyasası endeksi, sermaye hareketleri ve API petrol stokları bekleniyor.

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