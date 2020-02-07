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Dolar yükselişe geçti

Uzun süredir 5,97 seviyesinde olan dolar, ani bir yükselişle 6 liranın üzerine çıktı.
Dolar yükselişe geçti

Döviz piyasalarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Dolar, uzun süredir seyrettiği 5,97 seviyesinden ani bir yükselişle 6 liranın üzerine çıktı.

Dolar şu sıralar 6,05 seviyesinde.

EURO

Euro'da da yükseliş görüldü. Euro, 6,60 seviyesinde yükseldi.

ALTIN

Dolar ve Euro'daki artışın ardından altının gramı ise 302 lira seviyesini yeniden gördü.

Piyasa uzmanları, Amerikan ekonomisindeki iyi işaretlerin Dolar'ın değerinin artmasına neden olduğunu savunuyor.

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