Dolar yükselişte!

Son iki haftadır yükselişini sürdüren dolar/TL kuru bugün de 6 liranın üzerinde. İstanbul serbest piyasada dolar/TL kuru şu an 6,09 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0920 liradan, avro 6,5780 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0900 liradan alınan dolar, 6,0920 liradan satılıyor. 6,5760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5780 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5590 lira olmuştu.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Uluslararası piyasalarda doların değer kazanmasına paralel dolar/TL, dün yüzde 0,3 artarak 6,0846'dan kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0890 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek, 121.000 puanın direnç konumunda dolduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de 6,10'un direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı tüketici güven endeksi

10.00 Almanya, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.30 Avro Bölgesi, Merkez Bankası toplantı tutanakları

16.30 ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 Avro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi

DOLARDA SON DURUM NE?

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,0890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,5710'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,8575'ten satılıyor.

Dün üst üste 5 işlem günü süren düşüş serisini dün sonlandıran avro/dolar paritesi, bugün 1,0790 seviyesinde dengelendi. Doların başlıca gelişmiş ülke para birimlerine karşı değerini takip etmek için kullanılan dolar endeksi yükseliş kanalı içinde hareketini devam ettirerek, şu dakikalarda 99,53 ile Mayıs 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.