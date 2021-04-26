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Dolar yükselişte! Altın fiyatları fırladı

Dolar TL Asya piyasalarının açılışıyla birlikte yeni haftaya yukarı yönlü seyirle başladı.
Dolar yükselişte! Altın fiyatları fırladı

Geçtiğimiz haftayı 8.37 TL seviyesinden kapatan dolar, Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte haftanın ilk işlem gününde 8,44 TL'yi gördü. Saat 07.15'te kaydedilen verilere göre ise dolar 8,42 TL'den işlem görüyor.

24 Nisan Cumartesi günü ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili "Soykırım" ifadesi kullanması ve sonucunda Türkiye ABD ilişkilerinde yaşanan gerilim, dolar TL kurunda gözlemlenen hareketlilikteki etkenlerin başında yer alıyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Yeni haftayla beraber altın fiyatlarının nasıl bir yol izleyeceği küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Bugün serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilerde gram altın fiyatının 481 TL ile yeniden yükselişe geçtiği gözlemleniyor

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 481,74

SATIŞ: 481,78

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 770,00

SATIŞ: 788,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.530,00

SATIŞ: 1.576,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.144,00

SATIŞ: 3.192,00

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