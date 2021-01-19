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Dolarda dalgalanma sürüyor

Dolar kuru haftaya 7.50 üzerinde başladıktan sonra TCMB'nin perşembe günü yapacağı PPK toplantısını izlenirken sınırlı dalgalanıyor. 19 Ocak sabahı kur 7.4675'ten işlem görüyor
Dolarda dalgalanma sürüyor

Dolar/TL haftaya 7.50 üzerine çıkarak yukarı yönlü başladığı günde kısmen aşağı çekildi ve 7.45 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda TCMB'nin perşembe günü yapacağı PPK toplantısı ve faiz kararı izlenecek. Beklenti, kasım ve aralık ayında dezenflasyonudezenflasyonu sağlamak adına gerçekleştirdiği toplam 675 baz puan artışın ardından atılan adımların etkisini izlemek adına faizleri sabit tutacağı şeklinde.

19 Ocak sabahı dolar kuru 7.4675 TL'den el değiştiriyor.

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