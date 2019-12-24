Haftaya yükseliş trendinde başlayan dolarda dalgalı seyir sürüyor. Peki, dolar/TL kuru güne nasıl başladı? Dün 5,95'i test eden dolar fiyatları bu kez geriledi. Yüzde 0,2 yükselişle 5,94'ten kapanan dolar/TL, piyasanın açılışında 5,94'ün altına indi.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9410 liradan, avro 6,5940 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,9390 liradan alınan dolar, 5,9410 liradan satılıyor. 6,5920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5940 lira olarak belirlendi.

Dün yüzde 0,2 yükselişle 5,9493'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,94'ün altına geriledi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya ile S-400 anlaşması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiğinin ortaya çıkması ile pay piyasalarının alıcılı bir seyir izlediğini ifade etti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve yurt dışındaki Noel tatilleri dolayısıyla açık olan piyasalarda da düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 ve 113.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

DOLARDA SON DURUM NE?

Dün 5,9190 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden yükselişe geçerek 5,9503'ü gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 5,9493'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 5,9430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 6,5940'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,6880'den satılıyor.