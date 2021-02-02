Dolarda düşüş hızlandı

Dolar, TCMB Başkanı Ağbal'ın sunduğu enflasyon raporu ve parasal sıkılaşmaya yönelik şahin açıklamaları sonrası düşüş trendini sürdürüyor.

Dolar kurunda geçen hafta Naci Ağbal'ın yaptığı enflasyon raporuyla başlayan düşüş devam ediyor. Uzun süre 7.40 - 7.50 arasında hareket eden kur, sunum sonrası 7.30 altını test ederken Ağbal'ın faiz indirimlerinin erken olduğunu söylemesi ve enflasyon hedeflerinde sapma olması durumunda önden sıkılaşma yapılabileceğini söylemesiyle TL'deki değer kazancı sürüyor.

Dolar/TL dün 7.20 altının görürken 2 Şubat günü 7.18'den işlem görüyor ve ağustos ayından bu yana en düşük seviyesinde. Euro ise 8.70 altına geriledi. Gram altın fiyatı ise 428 TL'ye indi