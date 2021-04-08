Dolarda gözler Merkez Bankası'nda

Dolar kuru 8.10 - 8.20 arasında dar banttaki hareketini sürdürürken gözler gelecek hafta TCMB'nin yapacağı PPK toplantısına çevrildi. Piyasalarda bugün ABD istihdam verileri izlenecek

Dolar/TL 8.10 - 8.20 aralığındaki hareketini sürdürürken piyasalarda enflasyonun yaklaşık iki yılın zirvesine yükselmesinin ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararına kadar küresel piyasalar odaklı bir seyir bekleniyor.

Şubat ayında 300'ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla geçen hafta 500 baz puana yaklaşan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i küresel piyasalardaki olumlu seyir nedeniyle 10 bp civarında gerileyerek 435 seviyesine indi

8 Nisan sabahı dolar kuru 8.16 seviyesinde, euro 9.70 TL'de.