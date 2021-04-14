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Dolarda gözler TCMB'de

Dolar kuru 8.10 - 8.20 arasında yatay seyrini sürdürürken gözler yarın TCMB'nin açıklayacağı politika faizine ve karar metnindeki mesajlara çevrildi. 14 Nisan sabahı dolar kuru 8.11 seviyesinden işlem görüyor
Dolarda gözler TCMB'de

Dolar kuru bir süredir 8.20 altında dar bantta dalgalanırken gözler TCMB'ye çevrildi. Yarın yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu ile ilk kez toplanacak Para Politikası Kurulu faiz kararı izlenecek. TCMB metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip ediliyor.

Piyasa beklentisi herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönünde. Beklentilerin aksine erken bir faiz indirimi durumunda analistler TL'de değer kaybı beklerken, sıkılaşma yanlısı mesajlar durumunda dolar/TL'de geri çekilme olabileceği görüşünde.

14 Nisan sabahı dolar kuru 8.11 seviyesinde, euro 9.70 TL'den el değiştiriyor

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