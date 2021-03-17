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Dolarda hareketli dakikalar

ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 1,65 seviyesini aşarken, dolar/TL 7,54 seviyesini test etti. Gözler bugün Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajlarda...
Dolarda hareketli dakikalar

Fed ve TCMB'den gelecek faiz kararlarını ve verilecek mesajları bekleyen piyasada temkinli görünüm hakim. 

ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 1,65 seviyesini aşarken, 30 yıllık tahvil getirisi yüzde 2,419 ile Kasım 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dün 7,50'nin altına inen ve sabah seansında yatay seyir izleyen dolar/TL öğleden sonra 7,5280 seviyesine kadar çıktı. Dolar/TL'de işlemler 7,51'in üzerinde devam ediyor.

Piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed 2020 yılı Mart ayında faizi 100 baz puan aşağı çekerek bugünkü seviyeleri getirmişti. Fed o tarihten sonra düzenlediği 7 toplantıda faiz oranına dokunmadı. Fed'in gösterge faiz aralığı yüzde 0,00-0,25 seviyesinde bulunuyor. 

Fed, aynı saatte 'Ekonomik Projeksiyon' sonuçlarını da açıklayacak. 17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar. Kararın ardından Başkan Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyecek ve soruları yanıtlayacak. Özellikle ABD tahvil getirilerinde yaşanan sert yükselişe ilişkin mesajlar önemli.  

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