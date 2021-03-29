Dolarda hareketlilik sürüyor

Dolar kuru, geçen hafta TCMB yönetiminde yaşanan değişikliğin ardından çıktığı 8 TL üzerindeki seviyesini koruyarak güne başladı.

Dolar kuru, geçen hafta Merkez Bankası yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası yaşadığı yükselişin ardından haftaya 8 TL'nin üzerinde başlıyor.

29 Mart sabahı dolar kuru 8.005-8.0777 aralığında işlem görüyor.

Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından 7.20 seviyesindeki kur 8.50'ye kadar gelmiş, haftayı 8.10 seviyesinde kapatmıştı. 29 Mart haftasında piyasalarda olası bir kabine değişikliğine yönelik gelişmeler izlenirken veri tarafında ise sakin bir hafta var.