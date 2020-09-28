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Dolarda hareketlilik sürüyor

Dün gece düşük hacimli piyasada kısa bir süreliğine 7.82'nin üzerini gören dolar/TL haftaya 7.67 seviyesinden başladı ve ardından yükselişle 7,71 seviyesine kadar çıktı.
Dolarda hareketlilik sürüyor

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisiyle müthiş bir hareketlilik yaşandı. Merkez Bankası sürpriz bir şekilde politika faizini 200 baz puan artırırken, karar öncesi 7.70'in üzerinde seyreden dolar, kararın ardından önce 7.51'e kadar geriledi. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı.

Dolar yeni haftaya da hareketli başladı. Dün gece düşük hacimli piyasada kısa bir süreliğine 7.82'nin üzerini gördü. Sabah itibarıyla ise 7.67 liraya geriledi ancak tekrar 7,71 TL'ye kadar yükseldi.

Euro da yeni haftaya 8.97 liradan başladı.

Siyasi gerilimler etkili olsa da son 1 haftada artan bir şekilde koronavirüs salgını da yeniden ana hikaye olmaya başladı. Dünya genelinde vakaların artış hızının yükselmesi yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği konusunda endişeler yaratıyor.

Bunun yanında ekim yaklaşırken artık ABD seçimleri de gündemin üst sıralarına tırmanmaya başlayacak.

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