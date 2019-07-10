Dolarda ilk rakamlar

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından yükselen dolar/TL 5,70'li seviyelerde dengelenmeye çalışırken, yeni başkan Uysal'ın olası mesajlarını bekleyen piyasalar S-400'lerin teslim tarihinin yaklaştığı bir ortamda bir yandan da ABD ile ilişkilerin seyrini izliyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7320 liradan, euro 6,4280 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7300 liradan alınan dolar, 5,7320 liradan satılıyor. 6,4260 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,4280 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7100 lira, euronun satış fiyatı ise 6,4050 lira olmuştu.
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