  • BIST 101.188
  • Altın 259,363
  • Dolar 5,6863
  • Euro 6,3634
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
SON DAKİKAEmeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu
»

Dolarda ilk rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7000 liradan, euro ise 6,3820 liradan güne başladı.
Dolarda ilk rakamlar

Kapalıçarşı'da 5,6980 liradan alınan dolar, 5,7000 liradan satılıyor. 6,3800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3820 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6790 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3780 lira olmuştu.

BU HAFTA GÖZLER MERKEZ'DE OLACAK

Piyasalar ABD ile ilişkilerin yanı sıra Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısına odaklandı. Merkez'in faizde ne kadarlık indirime gideceği kurun yönünde belirleyici olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 21 günlük eğitimin ardından 3 bin 500 lira maaş20 Temmuz 2019 Cumartesi 05:47
  • Benzine indirim20 Temmuz 2019 Cumartesi 05:40
  • Merkez Bankası anketi açıklandı: Yıl sonu dolar kuru ne olur?19 Temmuz 2019 Cuma 15:20
  • 'Evlenecek çiftler eşyasını internetten alıyor'19 Temmuz 2019 Cuma 10:42
  • Netflix hisseleri yüzde 12'nin üzerinde düştü18 Temmuz 2019 Perşembe 17:14
  • Boğazdan kısıyor giyime harcıyoruz18 Temmuz 2019 Perşembe 06:49
  • Konut fiyatları Mayıs’ta yüzde 14,44 düştü17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:12
  • Motorin ve benzine zam16 Temmuz 2019 Salı 23:11
  • Türkiye’nin en güçlü 10 büyükşehir markası16 Temmuz 2019 Salı 14:55
  • Yağışlar ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdü16 Temmuz 2019 Salı 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti