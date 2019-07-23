Dolarda ilk rakamlar

Kapalıçarşı'da 5,6980 liradan alınan dolar, 5,7000 liradan satılıyor. 6,3800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6790 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3780 lira olmuştu.
BU HAFTA GÖZLER MERKEZ'DE OLACAK
Piyasalar ABD ile ilişkilerin yanı sıra Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısına odaklandı. Merkez'in faizde ne kadarlık indirime gideceği kurun yönünde belirleyici olacak.
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