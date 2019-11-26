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Dolarda ilk rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7470 liradan, euro ise 6,3330 liradan güne başladı.
Dolarda ilk rakamlar

Kapalıçarşı'da 5,7450 liradan alınan dolar, 5,7470 liradan satılıyor. 6,3310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3330 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7410 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3260 lira olmuştu.

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