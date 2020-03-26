Dolarda ilk rakamlar

Kapalıçarşı'da 6,4600 liradan alınan dolar, 6,4620 liradan satılıyor. 7,0540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,0560 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4500 lira, euronun satış fiyatı ise 6,9650 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'da 6,4600 liradan alınan dolar, 6,4620 liradan satılıyor. 7,0540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,0560 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4500 lira, euronun satış fiyatı ise 6,9650 lira olmuştu.
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