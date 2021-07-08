  • BIST 1.390,580
  • Altın 502,07
  • Dolar 8,6870
  • Euro 10,2450
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Dolarda küresel yükseliş! TL'ye sınırlı etki

Dolar, Fed tutanakları sonrası küresel anlamda değer kazanırken tahvil piyasası güvenli liman olarak ilgi görüyor.
Dolarda küresel yükseliş! TL'ye sınırlı etki

Dolar, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları sonrasında küresel çapta değer kazanırken TL tarafında etkisi sınırlı oldu.

8 Temmuz sabahı dolar endeksi 92.75'e çıkarken euro/dolar paritesi 1.8 altına indi. Dolar/TL ise yatay hareket ediyor ve 8.69'dan el değiştiriyor.

Tutanaklarda Fed üyelerinin 120 milyar dolarlık valrık alımının azaltılmasına yönelik tartışmalar öne çıkarken fikir birliği oluşmadığı görüldü. Bazı üyeler taperingin 2022 ilk çeyreğinden dahi başlayabileceğini belirtirken bazı üyelerin de veri olarak toparlanmaya dair daha somut kanıtlar görmek istedikleri, özellikle istihdamda daha net toparlanma bekledikleri öne çıktı.

Bununla birlikte, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programının 40 milyarlık mortgage bazlı bonoların daha hızlı geri çekileceği üzerinde duruldu. Tutanaklarda düşük faiz oranlarının konut fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunduğu ve konut piyasasındaki değerleme baskısının finansal istikrar risklerine yol açabileceği kaydedildi. Üyeler enflasyondaki yüksek seviyelerin geçici olduğuna yönelik fikirlerini ise koruyor.

Tutanaklar sonrası dolar küresel çapta değer kazandı. Dün şubat ayından beri en düşük seviyeyi görerek 1.30 altına inen 10 yıllıklar 1.32'ye geldi. Tahvillere güvenli liman olarak ilgi olduğu görüldü.

Fed tutanakları ise emtiaları aşağı çekerken brent petrol 73 dolara kadar geriledi. Altın ise 1800 doların altına indi. Gram altın ise 500 TL üzerinde.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar? 1 Temmuz 2021 Doğalgaz zammı07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:22
  • Diyarbakırlı ev hanımı Güneydoğu’nun ilk çiçek serasını kurdu07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:50
  • Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin açıklama07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:04
  • Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:47
  • 110 bin kişilik yeni istihdam potansiyeli taşıyor07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:43
  • “Savunma ve siber güvenlik sektörü yerli olmalı”07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:32
  • Yabancıya gayrimenkul satışında 2025 eylem planı açıklandı06 Temmuz 2021 Salı 15:43
  • Çay ihracatından yılın ilk yarısında 10 milyon dolar gelir elde edildi06 Temmuz 2021 Salı 11:37
  • Sanayi kenti Kocaeli'den yılın ilk yarısında 7,8 milyar dolarlık ihracat06 Temmuz 2021 Salı 11:21
  • “Türkiye, ihracatta Afrika pazarına odaklanmalı”06 Temmuz 2021 Salı 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti