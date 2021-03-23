Dolarda son durum

Merkez Bankası'dan görev değişimi sonrası dalgalanmalar yaşayan dolar/TL yeni güne 7.86'dan başladı



Merkez Bankası'nın başkanının değişmesinin ardından dolar/TL düşük hacimli piyasada pazar gecesi 8.47'ye kadar yükseldi. Dün ise kurda büyük dalgalanmalar yaşandı.

Dolar/TL dün önce 7.70'e kadar geriledi, ardından 7.95'e yükseldi. Akşam saatlerinde ise 7.80-7.85 aralığında hareket etti.

Dolar salı gününe ise 7.86 liradan başladı.

Bugün yurt içinde piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Kurun seyrinde ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın verebileceği mesajlar etkili olabilir.