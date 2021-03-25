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Dolarda son durum

Dolar dün bir süreliğine 8 liranın üzerini test etmesinin ardından 7.91-7.93 aralığına gerilemişti. Dolar/TL yeni güne de 7.92'den başladı.
Dolarda son durum

Hafta sonu Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesiyle kurda büyük bir hareketlilik yaşandı. Pazar gecesi düşük hacimli piyasada 8.47'ye kadar yükselen dolar/TL ardından 7.85'e gerilese de bu seviyeden yeniden yükselişe geçti. Görev değişikliği öncesi kur 7.21 seviyesindeydi.

VERİLEN MESAJLAR TAKİP EDİLİYOR

Bu noktada ekonomi yöneyimi ve yeni başkan Kavcıoğlu'nun verdiği mesajlar dikkatle takip ediliyor. Kavcıoğlu ilk olarak Para Politika Kurulu toplantısının zamanında gerçekleşeceğini belirterek erken toplantıyla bir faiz indirimi gelebileceğine yönelik endişeleri giderdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'yla pazar günü görüşmede bulunan Kavcıoğlu'nun burada enflasyon hedefine bağlı olduklarını vurgulamıştı. Dün TBB dışındaki bankaların yöneticileriyle görüşen Kavcıoğlu'nun burada da benzer mesajlar verdiği belirtildi.

Bugün yurt içinde TCMB Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini açıklayacak. Normalde önümüzdeki dönemde atılacak adımlara dair ipucu da verdiği için özetler dikkatle incelenir. Ancak son toplantıdan bu yana yönetim değişikliği oldu. PPK son toplantısında politika faizinde 200 baz puanlık artışa gitmişti.

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