Dolarda son durum

Dolar kuru yoğun veri ve haber akışının ardından haftanın son işlem gününe 8.22 seviyesinde başlıyor.

Kavcıoğlu dünkü sunumunda yıl sonu enflasyon tahminlerini 2.8 puan yükselttiklerini duyurarak beklenen TÜFE'yi yüzde 12.2 olarak açıkladı.

Kavcıoğlu sununumda sıkılaşmayı sürdüreceklerini ve kredi büyümelerinin önem arz ettiğini belirterek TCMB'nin politika faizini beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde makul bir seviyede tutulacağını yineledi.

30 Nisan sabahı dolar kuru 8.22 seviyesinden güne başlıyor. Euro/TL ise 9.98'de. Gram altın 467 TL'den el değiştiriyor.