Dolarda son durum

Dolar/TL yeni güne 8.60'dan başladı

Dolarda bir önceki haftaya göre sakin seyir devam ediyor. Dün güne 8.62 liradan başlayan dolar, günü 8.60 liradan kapatmıştı.

Dolar/TL yeni güne de 8.60'dan başladı.

Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Dünyada ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne zaman sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentiler piyasaların yönünü belirlemeye devam ediyor.

Dün bu beklentinin düşmesiyle gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında güçlendi.