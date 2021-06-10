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Dolarda son durum

Dolar yeni güne 8.58 liradan başladı.
Dolarda son durum

Dolar/TL önceki haftaya göre bu hafta yatay bir seyir izledi. Dün güne 8.60 civarında başlayan dolar/TL Fed'in sıkılaştırma politikasına geçeceğine yönelik beklentilerin ertelenmesiyle 8.58'e gerilemişti.

Dolar yeni güne de 8.58 liradan başladı.

Dün ABD tahvillerinin getirisinin düşmesiyle gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazandı.

Bugün piyasaların gözü, açıklanacak mayıs ayı ABD enflasyon verisinde olacak.

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