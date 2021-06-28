Dolarda son durum

Dolar yeni haftaya 8.75 liradan başlarken piyasaların bir gözü özellikle İngiltere'de vakaların yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaşmasını sağlayan koronavirüs delta varyantına çevrildi

Dolar TL geçtiğimiz haftayı 7.66'dan kapatmıştı. Yeni haftaya ise 7.65'ten başladı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi Fed'in beklenenden şahin duruşunun fiyatlanmasının ardından yatay bir seyir izledi.

Dünyada koronavirüse karşı aşılamaların hızlanması, buna bağlı olarak kısıtlamaların kaldırılmaya başlanması ekonomik öngörülerde iyileşmeye yol açmıştı.

Ancak son olarak delta varyantının yayılmaya başlaması yine koronavirüs kaynaklı endişelerin artmasına yol açtı. İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısı 18 bini aşarak şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da yeni tedbirlerin getirilme ihtimalini doğurdu.

Delta varyantının ekonomilerin tam açılma tarihini ertelemesi durumunda bunun etkisi piyasalar üzerinde de hissedilebilir.