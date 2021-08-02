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Dolarda son durum

Dolar yeni haftaya 8.46 liradan başladı
Dolarda son durum

Dolar küresel zayıflamasına paralel bir şekilde geçtiğimiz hafta TL karşısında da değer kaybetmişti. Fed'in varlık alım programında yakın zamanda değişikliğe gitmeyeceğini açıklamasının etkisiyle dolar/TL 8.57'den 8.45'e kadar düşmüştü.

Düşüşte TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminini yükseltmesi ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumunda yaptığı sıkı duruş vurgusu da etkili oldu.

Dolar yeni haftaya 8.46 liradan başladı.

GÖZLER SALGINDA

Bu hafta gözler merkez bankalarından koronavirüs salgınına daha çok çevrilecek. Delta varyantının etkisiyle hem Asya hem de Avrupa ülkelerinde vaka sayılarında artış gözlemleniyor. Bu durum yakın zamanda yeni tedbir ve kapanmaları gündeme getirebilir. Dolayısıyla bu durum piyasalarda tedirginliğe yol açıyor.

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