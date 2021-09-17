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Dolarda son durum

Son dakika haberi: Dolar güne 8.53 liradan başladı.
Dolarda son durum

Dün dolar güne 8.43 liradan başlamış, öğleden sonra 8.50 lirayı aşmıştı.

Dolar yeni güne de 8.53 liradan başladı.

Bu yükselişte doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı genel olarak güçlenmesinin yanında yaklaşan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı da etkili oldu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu daha önce faizin enflasyonun altında kalmayacağını belirtmişti. Son açıklamasında ise daha düşük olan çekirdek enflasyonu öne çıkardı. Bu da faiz indirimi ihtimalini doğurdu.

PPK toplantısı 23 Eylül'de gerçekleşecek.

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