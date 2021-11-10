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Dolarda son durum

Dolar güne 9.74 liradan başladı
Dolarda son durum

Geçtiğimiz haftayı 9.69 liradan kapatan dolar bu hafta hafif hafif yükselmeye devam ediyor.

Dolar yeni güne 9.74 liradan başladı.

Dünyada enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının bu baskılara verdiği cevaplar takip edilmeye devam ediyor.

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