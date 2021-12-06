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Dolarda son durum

Dolar/TL yeni haftaya 13.71'den başladı
Dolarda son durum

Dolar geçtiğimiz hafta 13.90 liraya doğru 2 kez hamle yaptı ancak bu yükselişlerin önü Merkez Bankası'nın müdahaleleriyle kesildi. Merkez geçen çarşamba ve cuma günleri döviz piyasasına doğrudan satış yoluyla müdahale ettiğini bildirdi.

Dolar yeni haftaya ise 13.71 liradan başladı.

Bu hafta koronavirüs Omicron varyantıyla ilgili gelişmeler piyasalar tarafından takip edilmeye devam edilecek. Bunun yanında başta Başkan Jerome Powell olmak üzere Fed yetkilileri son haftalarda yaptıkları açıklamalarla varlık alım programını beklenenden erken bitirip, faiz artırımını da tartışmaya başlayabileceklerine dair açıklamalarda bulundular. Fed tarafından gelecek sözlü yönlendirmeler doların küresel olarak güçlenmesine veya zayıflamasına yol açabilir.

Yurtiçinde ise dolarda 13.85 liranın aşılması durumunda gözler yine Merkez'e çevrilecek. Bu seviyede yine bir doğrudan müdahale gelip gelmeyeceğine bakılacak.

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