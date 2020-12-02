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Dolarda son durum

Dolar yeni güne 7.83, Euro ise 9.46 liradan başladı.
Dolarda son durum

Dün güne 7.83 liradan başlayan dolar, öğle saatlerinde 7.87'yi görse de günü 7.83'ten kapattı.

Dolar yeni güne 7.83, Euro ise 9.46 liradan başladı.

Bugün kurları etkileyebilecek bir veri açıklanmayacak. Türkiye'de ve düyada gündemi ise koronavirüs salgını belirlemeye devam ediyor.

Koronavirüs aşısı konusunda olumlu gelişmeler yaşansa da yeni vaka sayıları Türkiye, Avrupa ve ABD'de yüksek seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki en az birkaç ay salgının ekonomileri etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

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