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Dolarda son durum

Dolar kurunda sakin grafik devam ediyor. Piyasalarda AB ve ABD yaptırımlarının yanı sıra 24 Aralık'ta yapılacak Merkez Bankası PPK toplantısı izlenirken faiz artış beklentisini yükseliyor.
Dolarda son durum

Kritik AB liderler zirvesi ve TCMB'nin PPK toplantısı öncesi dolar kurundaki yatay seyir sürüyor.

AB taslak metninde Doğu Akdeniz faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yaptırım öngörülürken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptırım düşüncesinin "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek liderlere bundan kaçınma çağrısı yaptı.

Merkez Bankası cephesinden tüketici enflasyonunun yüzde 14'ü geçmesinin ardından 24 Aralık günü yapılacak PPK toplantısından düşük montanlı bir faiz artışı beklentisi güçleniyor. Analistler dolarizasyonu önlemek için 100 - 200 bp civarında bir faiz artışının piyasayı olumlu etkileyeceği görüşünde.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Gelecek sene yabancı para cinsinden iç borcun payını azaltıp iç borç çevirme oranını yüzde 120 olarak gerçekleştirmeyi öngörüyoruz" dedi ve bankacılık sektöründe döviz pozisyon açığının olmadığını, 3.3 milyar dolar artıda olunduğunu belirtti.

10 Aralık günü dolar kuru 7.8290 TL'den işlem görürken, teşvik paketlerindeki belirsizlik nedeniyle ons altın 1850 dolar civarında yatay. Gram altın fiyatı ise 462 TL'de

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