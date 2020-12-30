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Dolarda son durum

Dolardaki küresel değer kaybıyla birlikte TL atılan ekonomi adımlarıyla pozitif ayrışmaya devam ediyor. 30 Aralık günü dolar/TL 7.37 seviyesinde
Dolarda son durum

Dolar küresel ölçekte değer kaybetmeye devam ederken, ABD'deki teşvik paketi üzerine anlaşma sağlanması ve nakit yardımların da başlamasıyla dolar endeksi yeniden 90 puan altına geriledi.

Dolar karşısında en sert yükselişi ise Türk Lirası yaşıyor. Haftaya 7.55 üzerinde başlayan dolar/TL'deki çekilme 7.35'e kadar geldi. Euro ise 9 TL'nin altını görse de kalıcı olamadı.

30 Aralık günü dolar 7.37 seviyesinde işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise 445 TL'ye kadar indi. Noel haftası nedeniyle çoğunluğu kapalı yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.

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