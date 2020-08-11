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Dolar'da son durum ne? 2020 Ocak ayından buyana doların değişimi…

2020 yılı içerisinde Dolar, Türk Lirası karşında tarihi seviyelere ulaştı. Peki, Dolar'da son durum ne? 2020’de Dolar en son kaçı gördü?
Dolar'da son durum ne? 2020 Ocak ayından buyana doların değişimi…

2020’de dolar, TL karşısında tarihi seviyelere ulaştı. 2020 yılı içerisinde Dolar, Türk Lirası karşında inanılmaz seviyelere ulaşarak 7 TL’yi geçti. Peki, Dolar 2020 Ocak ayından bu yana TL karşısında kaçları gördü? Doların en fazla kaç TL’yi gördü? Dolar 7 TL’yi ne zaman geçti? 2020 yılında dolar kaç Türk Lirasını gördü? Ocak ayında dolar ne kadardı? Mayıs ayında dolar ne kadardı? Ağustos'ta dolar ne kadar? Gelin birlikte bakalım.

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1 Ocak 2020 tarihinde dolar 5,94 TL, Ocak ayı sonun da ise dolar 5,98 TL’yi gördü.

Şubat ayının ilk günlerinde dolar 5,98 TL’de iken ay sonunda ise dolar 6,24 TL’yi gördü.

Mart ayının ilk günlerinde 6,17 TL’yi gören dolar ay sonunda 6,61 TL’yi gördü.

1 Nisan’da 6,70 TL olan dolar, 30 Nisan’da 6,98 TL’yi gördü.

1 Mayıs’ta 7,01 TL olan dolar, ay sonunda 6,82 TL’yi gördü.

1 Haziran’da 6,81 TL olan dolar, 30 Haziran’da 6,85’yi gördü.

1 Temmuz’da 6,84 TL olan dolar, 31 Temmuz 6,97’yi gördü.

Ağustos ayının ilk günlerinde 6,95 TL’yi gören dolar son günlerde 7,27 TL’de seyrediyor.

2020

Dolar/TL

fark

Yüzde (%)

Ocak

5,94

 

 

Şubat

5,98

0,04

0,7

Mart

6,17

0,19

3,2

Nisan

6,7

0,53

8,6

Mayıs

7,01

0,31

4,6

Haziran

6,81

-0,2

-2,9

Temmuz

6,84

0,03

0,4

Ağustos

6,95

0,11

1,6

8 aylık değişim

6,95

1,01

14,5

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