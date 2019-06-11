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Dolarda son rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7880 liradan, euro ise 6,5570 liradan güne başladı.
Dolarda son rakamlar

Kapalıçarşı'da 5,7860 liradan alınan dolar, 5,7880 liradan satılıyor. 6,5550 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,5570 lira olarak belirlendi. 

Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7810 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5350 lira olmuştu.

ABD İLE İLİŞKİLER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

ABD ile ilişkiler döviz piyasasında yakından takip ediliyor. ABD Savunma Bakanlığı, Türk F-35 pilotlarının ABD'deki eğitimlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Piyasalar ayrıca Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak faiz kararını bekliyor.

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