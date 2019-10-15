Dolarda yaptırım dalgası

Dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile yükseliş trendini sürdürüyor. İşte 15 Ekim için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Barış Pınarı Harekatı ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklamaları piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Trump'ın dünkü paylaşımlarında yaptırım tehdidini yinelemesi ile dolar yeniden yükselişe geçti.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:00 itibari ile dolar kuru 5,92 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne yüzde 1.06 düşüşle 97 bin 979 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 93 bin 382 puanı ve en yüksek 98 bin 74 puanı gördükten sonra, yüzde 5.1 düşüşle 93 bin 981 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi de, en yüksek 136 bin 892 puanı gördükten sonra, günü yüzde 8.21 düşüşle 127 bin 496 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7.31 artışla 15.70 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 4.79 artarak 15.96 düzeyine geriledi.

dolar en düşük 5.8895 lira ve en yüksek 5.9371 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

euro en düşük 6.4933 lira ve en yüksek 6.5528 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4172 lira ve en yüksek 7.5113 lirayı gördükten sonra 7.49 – 7.50 lira aralığında işlem görüyor.