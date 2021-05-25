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Dolarda yatay seyir sürüyor

Dolar kuru 8.40 etrafındaki sınırlı dalgalanmasını sürdürüyor. Yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken küresel piyasalarda Fed'in tahvil alım programını azaltacağına yönelik tartışmaların getirdiği satış baskısı sürüyor
Dolarda yatay seyir sürüyor

Dolar kuru dün haftanın ilk işlem gününe yukarı yönlü başlasa da dolar endeksinin 90 puanın altına inmesi ve ABD 10 yıllıklarındaki çekilme sonrası kurda 8.36 seviyesi görüldü.

25 Mayıs sabahı dolar/TL 8.39'dan el değiştirirken yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyorÖte yandan, Merkez Bankası'nda bir görev değişikliği daha yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Özbaş'ın yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı

Küresel piyasalarda ise iyi gelen PMI verileri ekonomik aktivitenin toparlandığına dair kanıları güçlendirirken piyasalarda Fed yetkililerinin tahvil alımlarını azaltacağına yönelik tartışmalar satış baskısı getiriyor.

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